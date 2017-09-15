Теракт в метро Лондона: от взрыва пострадали 20 человек, найдена вторая бомба

В Лондоне на станции метро «Парсонс Грин», где ранее сегодня прогремел взрыв, нашли вторую бомбу. Сейчас саперы обезвреживают обнаруженное взрывное устройство. Об этом сообщила журналистка Daily Telegraph в своем твиттере.

«Сотрудники полиции сообщили нам, что найдена вторая бомба», – написала репортер.

Как сообщал «Новый День», утром в пятницу, 15 сентября, в последнем вагоне поезда на станции метро «Парсонс грин» на юго-западе Лондона прогремел взрыв. Судя по фотоснимкам и видео с места инцидента, появившимся в соцсетях, взорвалось белое пластиковое ведро, оставленное в полиэтиленовом пакете. На фото видно, что из емкости торчат провода.

Фото The Sun

В результате взрыва, по данным СМИ, пострадали около 20 человек, в том числе ребенок. Большинство пострадавших получили ожоги лица, у некоторых сильно обожжены волосы. Позже служба скорой помощи Лондона уточнила, что в больницы доставлены 18 пострадавших. Полиция британской столицы назвала произошедшее терактом.

По словам одной из женщин, находившихся в вагоне, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени, вырывавшиеся из ведра, после чего в вагоне началась паника, передает Би-би-си. Пассажиры побежали к выходу, из-за чего началась сильная давка. Очевидица сообщила, что между ней и местом взрыва было много людей, поэтому она не пострадала. Но, по ее словам, она видела несколько пострадавших, в том числе с обожженными лицами.

Сейчас на месте теракта работают спасатели, медики и эксперты антитеррористического подразделения полиции. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в связи со случившимся созвала заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра». Заседание состоится в пятницу во второй половине дня.

В полиции призвали граждан избегать места ЧП и его окрестностей. Сейчас вход к станции метро оцеплен. Ранее сообщалось, что движение поездов между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» остановлено.

Посольство России в Великобритании уточняет, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате теракта. На текущий момент россияне за помощью в дипмиссию не обращались, сообщается на сайте ведомства. В посольстве также рекомендовали гражданам РФ избегать посещать район станции и близлежащие кварталы.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 15.09.17

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