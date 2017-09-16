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«Пора отключать интернет»: Трамп рассказал, как победить террористов

«Пора отключать интернет»: Трамп рассказал, как победить террористов
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после теракта в лондонском метро выступил с предложением отключить интернет для борьбы с терроризмом. Об этом глава американского государства написал в своем твиттере.

«С лузерами-террористами нужно обращаться жестче. Основным инструментом вербовки в их ряды является интернет, так что нам стоит отключить его и использовать лучше!» – написал Трамп. При этом он не уточнил, что конкретно имеется ввиду под «использовать лучше».

Позже американский лидер заявил о необходимости ужесточения закона, ограничивающего въезд в США гражданам ряда мусульманских стран. «Запрет на въезд в США должен стать шире, сильнее и более конкретным», – написал Трамп.

Президент США отметил, что атаку на метро Лондона организовали «больные и слабоумные люди», о которых было прекрасно известно Скотленд-Ярду. «Надо действовать быстро и злобно!» – написал Трамп. На критику уже ответила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, призвавшая Трампа не спекулировать относительно расследования теракта в лондонской подземке.

Накануне в утренний час пик на станции метро «Парсонс Грин», расположенной на западе Лондона, прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрывное устройство сработало в пластиковом ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате взрыва, по последним данным, пострадали 29 человек. Большинство из них получили ожоги и их жизням ничего не угрожает. Полиция сочла произошедшее терактом.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». При этом экс-глава контртеррористического подразделения Минобороны Великобритании генерал-майор Чип Чапман заявил, что нынешняя самодельная бомба не похожа на взрывчатку боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Полиция идентифицировала подозреваемого в подготовке теракта в метро Лондона с помощью записей с камер наблюдения, передает Би-би-си. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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