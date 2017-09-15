Легендарный дайвер Федоров погиб, запутавшись в тросах в подводной пещере

Спелеодайверам удалось обнаружить тело председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова. Оно было найдено в Воронцовских пещерах Сочи, где спортсмен пропал во время исследования пещеры еще 12 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Тело Федорова находится на глубине 42 метра, но поднять его сразу же не было возможности. Спелеодайверы намерены поднять его на поверхность сегодня, 15 сентября, передает «Интерфакс». Vesti-sochi.tv в свою очередь сообщают, что данная операция состоится завтра. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

По имеющейся информации, мужчина запутался в тросах полевого кабеля, которые были оставлены предыдущими водолазами, рассказал один из ныряльщиков, участвовавших в поисках. Отмечается, что такие кабели в советские времена использовали водолазы, чтобы безошибочно находить выход из пещеры. Между тем, эти кабели создавались для прокладки полевой телефонной связи во время боевых действий. Они имеют стальную сердцевину для прочности, перерезать которую практически невозможно.

Ранее сообщалось, что Федоров пропал в ходе обследования одного из участков Воронцовских пещер в Хостинском районе Сочи. В марте Федоров установил рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края.

Общая длина системы Воронцовских пещер – 11720 метров. В состав Воронцовских пещер входят ранее считавшиеся самостоятельными Воронцовская пещера (4 км), Лабиринтовая (3,8 км), Кабанья (2,3 км) и Долгая (1,5 км). Они соединены между собой сифонами. Всего в пещерном комплексе имеется 14 выходов.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 15.09.17

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