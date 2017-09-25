В Греции при попытке установить мировой рекорд погиб дайвер

На Халкидики в Греции супружеская пара из Болгарии пыталась установить мировой рекорд группового погружения с кислородными баллонами. В результате женщина погибла, ее муж госпитализирован с баротравмой.

Инцидент произошел неподалеку от Неос Мармарис. Во время погружения 45-летняя женщина потеряла ориентацию в пространстве и погибла под водой, сообщают местные СМИ. Ее 47-летний супруг также почувствовал себя плохо, однако помощники все же сумели удержать его на глубине в 10 метров для декомпрессии.

После всплытия мужчину госпитализировали в больницу в Салониках с симптомами кессонной болезни. Он провел некоторое время в барокамере. В данный момент, по словам врачей, опасность для жизни дайвера миновала.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 25.09.17

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