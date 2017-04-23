Два российских дайвера утонули во Французской Полинезии

Публикации за 23.04.17

Во Французской Полинезии погибли три дайвера, двое из них являются гражданами РФ. Погибшие занимались пещерным дайвингом, водолазы нашли их тела на глубине 58 метров.

Инцидент произошел на атолле Аэ на островах Туамоту 22 апреля. Профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова погружались под воду в сопровождении инструктора по имени Жиль Дэме. Однако на поверхность они не вернулись, передает AFP.

Поиски осложнились тем, что водолазам полиции не разрешается нырять глубже, чем на 35 метров. Тела были обнаружены в подводной пещере на глубине 58 метров. Погибших удалось поднять на поверхность несколько часов спустя. Причиной смерти стал недостаток воздуха, у всех троих кислородные баллоны были пусты.

По словам местного инструктора по дайвингу, который знал погибших, к трагедии могла привести внезапно начавшаяся паника у одного из ныряльщиков. В этом случае кислород заканчивается очень быстро.

Полиция начала расследование произошедшего.

Папеэте, Зоя Осколкова

Папеэте. Другие новости 23.04.17

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