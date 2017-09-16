Пожар в доме престарелых в Ивановской области унес жизни двух постояльцев

При пожаре в доме престарелых в Ивановской области погибли двое мужчин-постояльцев, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар в доме престарелых в городе Пучеж начался около 23:00 пятницы. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия, огнем был охвачен третий этаж корпуса. Пламя повредило внутренние помещения здания на площади 20 квадратных метров.

Жертвами возгорания стали мужчины 1960 и 1952 годов рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. Из горящего здания были эвакуированы 43 человека.

Спасатели предполагают, что причиной пожара могли стать курение или поджог. Ведется расследование.

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 15.09.17

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