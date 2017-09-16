Турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане у грузина: устроившая смертельное ДТП девушка пыталась сбежать от правосудия

Российская гражданка, находившаяся под следствием в Турции за смертельное ДТП, пыталась сбежать в Грузию в чемодане.

Инцидент случился 14 сентября на турецкой стороне пограничного пункта «Сарпи» на турецко-грузинской границе. Чемодан, в котором находилась девушка, через границу пытался пронести 47-летний гражданин Грузии. Он вызвал подозрения у пограничников и его досмотрели. В ходе проверки его багажа оказалось, что в чемодане прячется россиянка. В ее паспорте стоял поддельный штамп о выезде с территории Турции, датированный 14 сентября.

Выяснилось, что беглянка – 27-летняя гражданка России – находится под подпиской о невыезде по решению суда турецкого курортного города Кемер. Суд вынес такое решение после того, как девушка в мае этого года на автомобиле сбила пожилого местного жителя, который впоследствии умер.

Позже выяснилось, что россиянка управляла машиной в пьяном виде, передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ. В момент ДТП в авто также находился ее годовалый ребенок. Малыш и стал причиной освобождения гражданки РФ из зала суда под подписку.

Добавим, что грузина, пытавшегося помочь россиянке в побеге из Турции, задержали и передали турецкому управлению по борьбе с контрабандой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.17

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