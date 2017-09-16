В Воронежской области упал военный Як-130

Учебно-боевой самолет Як-130 разбился неподалеку от аэродрома Борисоглебск в Воронежской области, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, катастрофа произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. Два пилота, находившихся на борту, успели катапультироваться. Отмечается, что экипажу удалось увести самолет от построек.

«Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости». В район аварии направлена поисково-спасательная группа для эвакуации экипажа.

В Минобороны также сообщили, что для расследования причины падения самолета создана комиссия, которая готовится к отправлению на место авиакатастрофы с аэродрома Чкаловский.

По данным источника «Интерфакса», причиной происшествия мог стать аварийный отказ двигателя. Пожар, возникший после падения Як-130, ликвидирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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