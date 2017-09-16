Суббота, 16 сентября 2017, 17:11 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Воронежской области упал военный Як-130

В Воронежской области упал военный Як-130
Фото: mil.ru

Учебно-боевой самолет Як-130 разбился неподалеку от аэродрома Борисоглебск в Воронежской области, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, катастрофа произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. Два пилота, находившихся на борту, успели катапультироваться. Отмечается, что экипажу удалось увести самолет от построек.

«Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости». В район аварии направлена поисково-спасательная группа для эвакуации экипажа.

В Минобороны также сообщили, что для расследования причины падения самолета создана комиссия, которая готовится к отправлению на место авиакатастрофы с аэродрома Чкаловский.

По данным источника «Интерфакса», причиной происшествия мог стать аварийный отказ двигателя. Пожар, возникший после падения Як-130, ликвидирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.17

Куйвашев прошел сквозь строй обманутых дольщиков (ФОТО). / Схвачен первый подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона. / Экологические активисты приковали себя наручниками у въезда на свалку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

К началу митинга Навального в Екатеринбурге усилили меры безопасности (ФОТО)

Екатеринбург /

Куйвашев прошел сквозь строй обманутых дольщиков (ФОТО)

В мире /

Схвачен первый подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона

Екатеринбург /

Экологические активисты приковали себя наручниками у въезда на свалку

Турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане у грузина: устроившая смертельное ДТП девушка пыталась сбежать от правосудия

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости