Кислотная атака на вокзале Марселя: пострадали американские туристки

Американские туристы подверглись кислотной атаке на вокзале в Марселе. Нападавшая – 41-летняя женщина – задержана, сообщают французские СМИ.

По информации газеты Provence, женщина облила соляной кислотой четырех американок, ожидавших сегодня утром пересадки на поезд в Париж. Пострадали две девушки в возрасте 20 и 21 года. Злоумышленницу задержали и поместили за решетку.

Обстоятельства произошедшего выясняются. К настоящему времени известно, что женщина, атаковавшая туристов, не выкрикивала угрозы террористического характера.

Марсель, служба информации РИА «Новый День»

Марсель. Другие новости 17.09.17

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