Воскресенье, 17 сентября 2017, 17:21 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Кислотная атака на вокзале Марселя: пострадали американские туристки

Кислотная атака на вокзале Марселя: пострадали американские туристки
Фото: AFP

Американские туристы подверглись кислотной атаке на вокзале в Марселе. Нападавшая – 41-летняя женщина – задержана, сообщают французские СМИ.

По информации газеты , женщина облила соляной кислотой четырех американок, ожидавших сегодня утром пересадки на поезд в Париж. Пострадали две девушки в возрасте 20 и 21 года. Злоумышленницу задержали и поместили за решетку.

Обстоятельства произошедшего выясняются. К настоящему времени известно, что женщина, атаковавшая туристов, не выкрикивала угрозы террористического характера.

Марсель, служба информации РИА «Новый День»

Марсель. Другие новости 17.09.17

Депутат Милонов высказался за расстрел двух известных рэперов. «Музыка помоек нам не нужна». / «Жгли ноздри, обливали кипятком»: в Петербурге арестованы сотрудники полиции по обвинению в пытках задержанных. / Пожар в поселке Кольцово тушили 22 пожарных.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Поджоги, отравления, крушения поездов: в Европе готовятся новые теракты

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Северо-Запад /

Депутат Милонов высказался за расстрел двух известных рэперов. «Музыка помоек нам не нужна»

Северо-Запад /

«Жгли ноздри, обливали кипятком»: в Петербурге арестованы сотрудники полиции по обвинению в пытках задержанных

Екатеринбург /

Пожар в поселке Кольцово тушили 22 пожарных

В мире /

Поджоги, отравления, крушения поездов: в Европе готовятся новые теракты

В мире /

В Лондоне поймали второго подозреваемого в теракте в метро

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости