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Поджоги, отравления, крушения поездов: в Европе готовятся новые теракты С предупреждением выступила полиция Франции

Поджоги, отравления, крушения поездов: в Европе готовятся новые теракты / С предупреждением выступила полиция Франции
Фото EPA

Французские правоохранители предупредили об угрозе новых терактов в Европе. Исламисты планируют новые виды атак, связанные с крушением поездов, лесными пожарами или отравлением продуктов питания. Об этом говорится в документе генерального управления национальной полиции Франции, который оказался в распоряжении газеты Le Parisien.

Из-за угрозы новых терактов полиция Франции усилит охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов, а также примет ряд других мер безопасности. Также правоохранители попросили компании, сдающие автомобили в аренду, более тщательно проверять документы у людей, которые берут транспортное средство напрокат.

Выводы о возможности нападений террористов французские правоохранительные органы сделали после изучения материалов пропаганды джихадистов, которая в последние три месяца заметно усилилась. Исламисты призывают своих сторонников в Европе «завоевать доверие неверующих», скрывая свои радикальные взгляды, а потом внезапно совершить одиночную террористическую атаку. Отмечается, что экстремисты могут устроить крушения на железной дороге, инициировать лесные пожары и добавлять яд в еду. Полиция предупреждает, что угроза терактов остается на очень высоком уровне.

Напомним, что несколько дней назад предупреждение об угрозе терактов по всему миру выпустил Госдепартамент США. Внешнеполитическое ведомство призывает американцев, находящимся за рубежом, сохранять высокий уровень бдительности.

В последние месяцы в Европе произошло сразу несколько террористических атак. 17 августа в центре Барселоне фургон въехал в толпу людей, погибли 16 человек, десятки были ранены. В тот же день еще одна машина врезался в пешеходов на набережной в курортном городе Камбрильс в 100 км от столицы Каталонии. 15 сентября в лондонском метро сработало самодельное взрывное устройство, пострадали 29 человек. Ответственность за эти нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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