СМИ: Боевики ИГ готовят новую волну терактов в Европе

Представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабани заявил, что запрещенная в России организация «Исламское государство» готовит серию атак в европейских странах. По его словам, главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади планирует теракты, чтобы отомстить за поражение, которое терпят террористы в Ираке и Сирии.

«Мы увидим еще больше атак на Запад, призванных поднять боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери», – заявил Талабани газете Telegraph во время поездки в Лондон, где он собирается встретиться с британским министром обороны Майклом Фэллоном.

Войска антитеррористической коалиции теснят боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пояснил Талабани, однако это еще не конец террористической группировки. Представитель курдских контртеррористов считает, что Ираку необходимы радикальные политические реформы, без них в стране может возникнуть новое поколение террористических организаций.

Абу Бакр аль-Багдади известен тем, что в июле 2014 года в захваченном боевиками иракском Мосуле объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости». Сообщения о его ликвидации регулярно появляются в СМИ, но официально не были подтверждены.

Багдад, служба информации РИА «Новый День»

Багдад. Другие новости 07.09.17

Российские ученые выяснили, куда исчезла вода на Марсе. / «Голубые каски» в Донбассе: вероятность ввода миротворцев выросла в разы. / Стали известны имена лауреатов почетного «Оскара». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»