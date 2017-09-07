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СМИ: Боевики ИГ готовят новую волну терактов в Европе

СМИ: Боевики ИГ готовят новую волну терактов в Европе
Фото: Reuters

Представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабани заявил, что запрещенная в России организация «Исламское государство» готовит серию атак в европейских странах. По его словам, главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади планирует теракты, чтобы отомстить за поражение, которое терпят террористы в Ираке и Сирии.

«Мы увидим еще больше атак на Запад, призванных поднять боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери», – заявил Талабани газете Telegraph во время поездки в Лондон, где он собирается встретиться с британским министром обороны Майклом Фэллоном.

Войска антитеррористической коалиции теснят боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пояснил Талабани, однако это еще не конец террористической группировки. Представитель курдских контртеррористов считает, что Ираку необходимы радикальные политические реформы, без них в стране может возникнуть новое поколение террористических организаций.

Абу Бакр аль-Багдади известен тем, что в июле 2014 года в захваченном боевиками иракском Мосуле объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости». Сообщения о его ликвидации регулярно появляются в СМИ, но официально не были подтверждены.

Багдад, служба информации РИА «Новый День»

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