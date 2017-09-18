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Скандалы и происшествия

Замначальника тульского УФСИН попался на взятке в 1,3 млн рублей

Замначальника тульского УФСИН попался на взятке в 1,3 млн рублей

В Туле задержан первый замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону Всеволод Снурницын по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 41-летний высокопоставленный силовик вымогал взятку у осужденного, отбывающего наказание за мошенничество. За это Снурницын обещал смягчить ему наказание и улучшить условия содержания в исправительном учреждении. При этом замначальника тульского УФСИН получил часть взятки в размере 300 тыс. рублей. В отношении Снурницына возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 18.09.17

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