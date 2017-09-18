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Скандалы и происшествия

В Краснодаре мужчина сделал селфи с отрубленными частями женского тела

В Краснодаре мужчина сделал селфи с отрубленными частями женского тела

На территории авиаучилища в Прикубанском округе Краснодара была сделана шокирующая находка – ведро с частями расчлененного женского тела. Ранее дорожные работники обнаружили телефон, в памяти которого сохранились фотографии мужчины, позирующего с отрубленной рукой и скальпом неизвестной женщины.

Телефон с жуткими фото был найден на улице Репина в Краснодаре 11 сентября. Правоохранители установили владельца, им оказался 35-летний местный житель по имени Дмитрий. В ходе допроса мужчина заявил, что обнаружил останки в районе Авиагородка, однако не обратился в полицию, а сделал несколько фотографий, после чего потерял телефон.

На следующий день на территории военного авиаучилища были обнаружены части тела женщины в ведре, а также сумка с вещами, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время любитель селфи задержан. Следствие проверяет его причастность к преступлению.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 18.09.17

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