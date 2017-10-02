В Краснодаре арестовали друга супругов-каннибалов

В Краснодаре по делу супругов, подозреваемых в каннибализме, задержан третий фигурант. Он является другом семьи, имя мужчины не называется. Следователи считают, что он может быть причастен к убийствам.

«Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева, которого также подозревают в соучастии в преступлении», – рассказал «Интерфаксу» адвокат задержанного Алексей Аванесян.

Бакшеев и его супруга Наталья являются главными подозреваемыми по делу об убийстве. Останки их жертвы были найдены на территории краснодарского военного авиационного училища, где проживали супруги. Части тела женщины были заморожены, другие фрагменты трупа лежали в солевом растворе.

Некоторые детали преступления позволили предположить, что Бакшеевы занимались каннибализмом. Ранее в СМИ сообщалось, что супруги с 1999 года похищали и убивали людей и могут быть причастны к 30 преступлениям, они даже якобы сознались в семи убийствах.

Однако следователи не раскрывают подробности расследования. «СК проверяет, соответствует информация действительности или нет. Пока ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные невозможно», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Кроме того, сами подозреваемые отрицают свою причастность к этим убийствам и подтверждают лишь один факт. «С целью проверки показаний, которые Дмитрий и Наталья Бакшеевы дают следствию, назначено проведение исследования с помощью полиграфа», – отметили в управлении.

Напомним, выйти на след каннибалов удалось благодаря случайности. 11 сентября дорожные рабочие нашли на улице Репина в Краснодаре телефон с фотографиями на которых мужчина позирует с отрубленной рукой и скальпом неизвестной женщины. Предполагаемый 35-летний владелец телефона и автор шокирующих селфи был задержан. На допросах мужчина утверждал, что случайно нашел останки тела в районе Авиагородка, сделал с ними селфи и потерял мобильный телефон. 12 сентября на территории военного авиационного училища был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, как позже выяснилось, 35-летней жительницы Кировской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).

Краснодар, Службы информации РИА «Новый День»

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