На Кубани семейная пара убивала и делала заготовки из людей

В Краснодарском крае полицейские выявили семью, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. По данным «Кубань 24», силовикам удалось доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. Их тела уже обнаружены. По имеющейся информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Из убитых подозреваемые делали заготовки, сообщает Mash.

По данным местных СМИ, сотрудники СКР проверяют информацию о каннибалах. В связи с этим официальных комментариев от следователей пока нет. «СК проверяет, соответствует информация действительности или нет. Пока ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные невозможно», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, 11 сентября дорожные рабочие нашли на улице Репина в Краснодаре телефон с фотографиями на которых мужчина позирует с отрубленной рукой и скальпом неизвестной женщины. 12 сентября на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).

Предполагаемый 35-летний владелец телефона и автор шокирующих селфи был задержан. Как передает «Югополис», на допросах мужчина утверждал, что случайно нашел останки тела в районе Авиагородка в Прикубанском округе Краснодара, сделал с ними селфи и потерял мобильный телефон. Личность жертвы пока не установлена.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 25.09.17

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