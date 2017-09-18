В перинатальном центре Уфы из-за врачебных ошибок умирают новорожденные

В Республиканском перинатальном центре в Уфе, где около месяца назад младенцу ампутировали руку из-за заражения через катетер, разгорается новый скандал. Роженица потеряла ребенка, врач проигнорировал предписание о проведении кесарева сечения.

По словам Зульфии Суннагатуллиной, матери погибшего младенца, ранее ей было назначено экстренное КС, однако акушер принял решение в пользу естественных родов, сообщает РЕН ТВ. В результате роженица более часа пыталась родить самостоятельно, когда врачи поняли, что результата не будет, время уже было упущено. «Еще, наверное, минут 20 они не могли его вытащить, захлебнулся околоплодными водами и, как потом написали в экспертизе, наглотался мекония», – отметила Суннагатуллина.

Стоит отметить, что ранее коллегия Контрольно-счетной палаты республики после проведенной в Перинатальном центре проверки постановила, что медучреждение неэффективно использует государственные ресурсы, а детская смертность здесь превышает средние показатели, несмотря на то, что новый корпус центра, открытый в прошлом году, оборудован по последнему слову техники. За последние полгода шесть молодых мам потеряли здесь своих малышей.

«Руководство учреждения не обеспечивает порядок оказания медицинской помощи и не принимает мер по укомплектованию учреждения высококвалифицированными кадрами, не контролирует приобретение, назначение и списание лекарственных препаратов, в том числе психотропных и наркотических. В центре не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, ограничиваются права тяжелых больных на получение соответствующих услуг», – цитирует аудитора Владимира Малкова Ufa1.ru.

Около месяца назад в том же роддоме новорожденной девочке отрезали руку. По словам врачей, ампутировать конечность было необходимо из-за инфекции, заражение произошло через катетер. Однако позже медики заявили, что причиной, по которой малышка лишилась руки, был тромб. Молодая мама обратилась к правоохранителям. Республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и причинивших тяжкий вред здоровью».

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 18.09.17

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