Главный десантник России попал в ДТП, есть погибшие

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в аварию в Мурманской области. Вместе с ним в машине находились трое военнослужащих, все они госпитализированы. Водитель второго автомобиля, участвовавшего в ДТП, скончался.

Автомобиль военных Volkswagen Caravelle столкнулся с Chevrolet Lanos в Кольском районе Мурманской области 15 сентября, однако сообщили об аварии только сейчас, передает РБК. По официальной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в двигавшийся навстречу микроавтобус из воинской колонны, в котором находился Сердюков.

Сам главком получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу Североморска. Медики диагностировали у него травму головы, позвоночника, ушибленную рану лобной области, закрытый перелом остистых отростков 9, 10, 11 позвонков. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, в ДТП пострадали заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев. Все они находились в одной машине с командующим.

Отмечается, что водитель Volkswagen входил в состав гражданского персонала Министерства обороны и имел опыт вождение почти 20 лет.

В другом автомобиле водитель в результате аварии погиб, также пострадали пассажиры Chevrolet – женщина и двое подростков.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 20.09.17

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