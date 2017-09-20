Появился новый способ кражи средств с банковских карт

Мошенники разработали новый способ кражи средств с банковских карт. Он основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По оценкам экспертов, потери клиентов на данный момент уже превысили 200 млн рублей. Мишенью злоумышленников становятся люди, выставляющие на различных интернет-сайтах товары на продажу.

Как пишет газета «Известия», чтобы узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карты, киберворы выдают себя за потенциальных покупателей. Затем они убеждают продавцов в необходимости сообщить им данный код, так как без него, якобы, невозможно провести транзакцию. После того как владелец карты сообщает код, он ожидаемо лишается средств.

О появлении новой преступной схемы изданию рассказали в компании, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.09.17

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