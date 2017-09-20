Крупное ЧП в Оренбургской области: после мощного выброса сероводорода госпитализированы десятки местных жителей

В Оренбургской области произошла крупная авария на газовой скважине – в результате ЧП десяткам местных жителей потребовалась госпитализация. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело.

По данным следствия, авария произошла сегодня около 6 часов при проведении ремонтных работ на скважине, расположенной на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В результате ЧП произошел выброс газо-нефтяной воздушной смеси, в результате чего 31 человек, в том числе, 22 несовершеннолетних, госпитализированы в медицинские учреждения города Оренбурга с диагнозом «отравление сероводородом». Данные о количестве пострадавших уточняются.

По данным правительства Оренбургской области, во врачебную амбулаторию поселка Самородово после разгерметезации нефтяной скважины за медицинской помощью обратился 31 человек.В числе пострадавших – 27 детей. Все они пожаловались на головную боль, тошноту, головокружение.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) по сероводороду была превышена в шесть раз при въезде в посёлок Самородово в 09:00 местного времени (07:00 мск), максимальное превышение в 13,4 раза – на ул. Культурной также в посёлке Самородово в период времени с 08:02 до 08:32 местного времени. В зоне превышения ПДК оказались 480 дворовых территорий и 1961 человек, уточняет Regnum со ссылкой региональный главк МЧС.

Пресс-служба регионального дочернего предприятия «Газпром нефти» «Газпромнефть-Оренбург» уточнила, что 20 сентября в ночное время на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в ходе ремонтных работ, которые выполняло ООО «Бузулукская нефтесервисная компания», произошел выброс жидкости и газа. В настоящее время на скважине ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Следственными органами по факту аварии при проведении ремонтных работ на газовой скважине возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», – отметили в ведомстве.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 20.09.17

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