Кому в России дышать нечем? Минприроды составило список городов с самым грязным воздухом

В России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. За последние три года заболеваемость астмой среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых – в 1,5 раза. Наихудшее качество воздуха зафиксировано на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Минприроды в госдокладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

За прошлый год в атмосферу попало 31 617 тысяч тонн загрязняющих примесей, что на 1% больше, чем годом ранее, из них более половины в воздух выбрасывают предприятия, затем наибольший удар экологии наносит автомобильный и железнодорожный транспорт. Примечательно, что в 2015 году общий объем выбросов вредных веществ также увеличился, пишут «Известия».

Список городов, в которых сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с загрязнением воздуха, выглядит так: Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Больше других от плохой экологической обстановки страдают жители Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В этих регионах уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. При этом ситуация продолжает ухудшаться, так в Сибири в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим годом. Лидерами по загрязнению воздуха стали Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

Самыми опасными для здоровья веществами, содержащимися в атмосфере, являются фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол и сероводород.

В прошлом году у жителей половины регионов России наблюдались патологии органов дыхания, связанные с грязным воздухом. В 40 субъектах у детей до 14 лет регистрировался показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом выше среднероссийского уровня. Лидерами антирейтинга по этому показателю являются Новосибирская, Новгородская и Челябинская области, Санкт-Петербург, а также Калининградская область.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, главная причина загрязнения воздуха кроется в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, а также использовании устаревших технологий на промышленных предприятиях. Кроме того, жители городов с развитой химической промышленностью и машиностроением страдают еще и потому, что бы допущены ошибки в застройке, в частности, жилые массивы располагаются рядом с заводами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.09.17

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