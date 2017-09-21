Москвичей снова травят сероводородом

Минувшей ночью в Москве вновь произошел выброс вредных веществ в атмосферу, в результате чего был значительно превышен уровень сероводорода. Об этом сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве уточнили, что в 9:00 степень загрязнения атмосферы оценивалась как низкая.

Ситуацией с вредными выбросами заинтересовалась депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Она направила прокурору межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы Марату Дураеву телеграмму с жалобой на стойкий запах гари в ночь с 20 на 21 сентября.

Депутат просит сообщить ей об источнике происхождения запаха и степени вреда для москвичей. На своей странице в Facebook она отметила, что источником загрязнения воздуха скорее всего является мусоросжигающий завод улице Пехорская.

Депутат также уточнила, что, кроме природоохранной прокуратуры, она обратилась в Роспотребнадзор, департамент природопользования, Мосэкомониторинг. В МЧС о происхождении запаха ей «внятного ответа дать не смогли».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.09.17

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