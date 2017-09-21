Четверг, 21 сентября 2017, 14:37 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Москвичей снова травят сероводородом

Москвичей снова травят сероводородом

Минувшей ночью в Москве вновь произошел выброс вредных веществ в атмосферу, в результате чего был значительно превышен уровень сероводорода. Об этом сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве уточнили, что в 9:00 степень загрязнения атмосферы оценивалась как низкая.

Ситуацией с вредными выбросами заинтересовалась депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Она направила прокурору межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы Марату Дураеву телеграмму с жалобой на стойкий запах гари в ночь с 20 на 21 сентября.

Депутат просит сообщить ей об источнике происхождения запаха и степени вреда для москвичей. На своей странице в Facebook она отметила, что источником загрязнения воздуха скорее всего является мусоросжигающий завод улице Пехорская.

Депутат также уточнила, что, кроме природоохранной прокуратуры, она обратилась в Роспотребнадзор, департамент природопользования, Мосэкомониторинг. В МЧС о происхождении запаха ей «внятного ответа дать не смогли».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.09.17

К Земле движется облако плазмы размером с планету. / Японских туристов в России станет больше. / Банк России объявил о начале санации «Бинбанка».

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Помогите, мы задыхаемся!» Жителей Москвы и Подмосковья травят химикатами

Кому в России дышать нечем? Минприроды составило список городов с самым грязным воздухом

Метки / Экология

Кому в России дышать нечем? Минприроды составило список городов с самым грязным воздухом

«Помогите, мы задыхаемся!» Жителей Москвы и Подмосковья травят химикатами

В России транспортный налог заменят экологическим сбором

Глава омского управления МЧС пропиарился перед выборами, обматерив чиновников за грязный воздух

В Белоруссии появился первый собственный электрокар

Американский ученый обвинил кошек в глобальном потеплении

Британия запретит двигатели внутреннего сгорания к 2040 году

Минприроды: 90 млн жителей России страдают от плохой экологии
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Наука /

Ученые: Байкал станет океаном и расколет Евразию на две части

Политика /

Бывший шпион Германии станет послом Евросоюза в России c 1 октября

Из Москвы-реки выловили две тысячи кубов мусора и живую черепаху

В Москве полиция пресекла драку и задержала 67 мигрантов

«Антикапитализм-2017» пройдет в Москве в форме народных гуляний

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости