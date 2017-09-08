«Помогите, мы задыхаемся!» Жителей Москвы и Подмосковья травят химикатами

«Мусорная» проблема Московского региона обострилась до предела после показательной акции властей по закрытию полигонов твердых бытовых отходов. Как сообщают жители юго-востока и востока Москвы и Московской области, вредными выбросами их «травят» уже ежедневно: детей от запахов тошнит, старикам постоянно вызывают скорую помощь, зафиксирован массовый падеж птиц.

При этом власти либо сознательно бездействуют, либо не могут пробить противодействие «мусорной мафии».

Выйти на улицу нельзя, у детей от запаха начинается рвота

Как сообщила представитель инициативной группы «За чистый воздух» Анна Дмитриева из Реутова, жители сразу несколько районов Москвы и Подмосковья – Новокосино, Кожухово, Жулебино, Новогиреево, Реутова, Люберец, Некрасовки, Железнодорожного, Салтыковки – четвертый год вынуждены дышать регулярными выбросами вредных веществ в атмосферу, а сейчас проблема обострилась до невозможности.

«С декабря 2014 года мы периодически начали ощущать сильнейшие выбросы, видимо, с примесью какой-то газовой смеси, в состав которой входит сероводород. Сначала мы думали, что это аварийные ситуации на каком-то из заводов, и не реагировали, но после декабря 2014 года такие случаи стали наблюдаться с частотой примерно раз в месяц, потом несколько раз в неделю. И летом, которое только что закончилось, эти выбросы стали практически ежедневными», – сказала активистка в интервью корреспонденту РИА «Новый День».

По словам Дмитриевой, летом запах чаще всего появлялся после 11 часов вечера. «Все жители устанавливали себе системы фильтрации входящего воздуха, потому что после ночи с открытым окном можно проснуться с сильным отравлением», – сказала она и добавила, что ближе к началу осени выбросы стали происходить еще и днем.

«Вчера (четверг, 7 сентября) была просто газовая атака на район Новокосино, а также на Реутов. Был ужасный запах на улице, выйти было нельзя: у детей начиналась рвота, головокружение, першение в горле, сильнейшая головная боль. В группу риска входят также беременные, дети, старики – там сразу начинают вызывать скорые», – рассказала Дмитриева.

Она также обратила внимание, что ярким признаком сильного загрязнения воздуха, которое отмечают жители районов, стал массовый падеж птиц. При этом анализы не выявили у них ни птичий грипп, ни какие-либо другие вирусные заболевания. «Это какое-то токсическое поражение», – считают активисты.

Возможные источники «газовой атаки»: и снова ТБО «Кучино»

С точки зрения местных жителей, в их районах существует четыре возможных источника вредных выбросов: Московский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Юго-восточном округе Москвы в Капотне, мусоросжигательный завод №4 в Кожухово, Люберецкие очистные сооружения и закрытый балашихинский полигон «Кучино», так как «зверский запах» начался именно после закрытия «самой известной свалки страны», где продолжаются лишь предрекультивационные работы.

Тем временем, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Полигон Кучино» люди продолжают жаловаться, что в районе свалки «пахнет тухлыми яйцами». «Всю ночь и все утро воняет. Вот результат. Речная», – отметил Максим Семидедко и выложил фотографию мертвого воробья.

«Если бы жили без окон в квартирах летом, лежали бы сами так же, только в своих постелях!» – прокомментировал фото другой участник группы. Некоторые жители уже собрали деньги на установку огромного баннера «SOS. Хотим дышать!».

По словам Анны Дмитриевой, местные власти практически бездействуют и не предпринимают реальных попыток исправить ситуацию.

«Мы получаем только отписки в официальных органах: все переадресовывают и переводят стрелки, никакой реальной работы чиновники не ведут. Мы находимся на грани серьезной экологической катастрофы, но власть пока видимо так не считает. Мы считаем, что идет осознанное замалчивание ситуации властями, потому что существуют коррупционные схемы», – сказала активистка.

«Мы требуем, чтобы нам определили источник загрязнений и приняли меры. Мы требуем прокурорского расследования и проведения экологической экспертизы», – подчеркнула она.

Вместе с тем, как отметила Дмитриева, есть опасность, что источником сильного загрязнения воздуха является мусоросжигательный завод, однако попасть на него не удается даже представителями власти.

«Существует рабочая группа городов Реутов, Железнодорожный, Балашиха, Юров (Сергей Юров – экс-глава Реутова и новый глава Балашихи) и группа экологов, которые пытаются разобраться в ситуации. Но они не могут проникнуть на мусоросжигательный завод – экологов и официальные власти не пускают туда», – сообщила Дмитриева.

По ее словам, на этом заводе может быть установлено не новое экологичное оборудование, а отработавшее срок эксплуатации в Европе. Эту информацию, однако, еще не удалось проверить. «Мы предполагаем, что экологов туда не пускают, потому что выбросы там не очищаются от вредных примесей», – добавила она.

Местные жители готовят протесты

В настоящее время активисты из районов, попавших в зону экологического бедствия, разместили петицию на сайте change.org в адрес Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, президента РФ Владимира Путина, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артема Сидорова. Под обращением уже стоят подписи более 7 тысяч человек.

«Ежедневно мы, жители районов Новокосино, Кожухово, Жулебино, Некрасовки, г. Люберцы, Реутов, Балашихи, подвергаемся химической атаке, которая выражается в едком запахе сероводорода в атмосфере. Невозможно открыть окна в квартире, невозможно дышать на улице. Неоднократно жители обращались во все службы, которые имеют отношение к решению данной проблемы…Но решения до сих пор нет. Мы требуем всех виновных предприятий в химических выбросах закрыть», – подчеркивается в петиции.

Кроме этого, как отмечает Дмитриева, население активно готовится к проведению протестных мероприятий. «Как только мы получим официальные разрешения, будут официальные митинги и флешмобы. Заявки частично уже поданы. Некоторые еще будут подаваться. Без этого нас никто не слышит», – заявила она.

«То, что происходит – в этом жить нельзя. Мы здесь не живем, а выживаем. Дышать нечем. Везде висят объявления о продаже квартир, люди массово уезжают. Здесь качество жизни по 10-балльной шкале упало до отметки 2-3», – заключила активистка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.17

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