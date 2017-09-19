Дышим сероводородом: москвичи продолжают жаловаться на грязный воздух

С начала сентября в Росприроднадзор поступило свыше 100 жалоб на загрязнение атмосферы в районах Юго-восточного округа Москвы. Ведомство обещает до конца сентября представить обобщенный анализ по результатам надзорных мероприятий. Об этом сообщил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров.

В настоящий момент в подмосковных городах Реутов и Балашиха, а также в районах Москвы Капотня, Курьяново и Косино организуются ежедневные посменные плановые и рейдовые осмотры, обследования с привлечением специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», сообщает сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Среди объектов, которые проверяются на причастность к несанкционированным выбросам, – Московский нефтеперерабатывающий завод (Газпромнефть-МНПЗ), Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал», Мусоросжигательный завод № 4 ГУП «Экотехпром», пункт сортировки отходов ООО «УК «КУСОР», ООО «ПК Вторалюминпродукт» и другие.

На территории МНПЗ работает постоянный пункт контроля Росприроднадзора, оборудованный системой экспресс-анализа загрязнений воздуха.

По словам Сидорова, загрязнение воздуха связано с деятельностью целого ряда предприятий: значительные превышения допустимых концентраций сероводорода были зафиксированы в нескольких точках отбора проб воздуха.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.09.17

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