В Ростове-на-Дону горит десятиэтажная гостиница

В центре Ростова-на-Дону вновь бушует пожар, огнем объято десятиэтажное здание отеля. Пожарные опасаются, что пламя перекинется на стоящую рядом жилую пятиэтажку. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло в многоэтажном доме по адресу ул. Семашко, 50 «Б», сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Пожару присвоен повышенный ранг сложности №3. Огнем охвачено около 800 кв.м.

Кроме того, произошло возгорание пяти припаркованных у гостиницы автомобилей. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на пятиэтажку, которая вплотную примыкает к зданию отеля.

Рядом с местом пожара находится детский сад. По словам представителя городской администрации, из дошкольного учреждения вывели детей и персонал. Постояльцы и сотрудники гостиницы также эвакуированы, сообщают местные СМИ.

Напомним, днем 21 августа в центре Ростова-на-Дону произошел пожар, который удалось потушить только спустя сутки. Огонь уничтожил сотню жилых домов и множество дворовых построек. Было эвакуировано порядка 650 человек, за медпомощью к медикам обратились 58 человек, девять из них были госпитализированы. В ходе разбора завалов в одном из сгоревших домов по переулку Чувашскому было обнаружено обгоревшее тело 76-летнего пенсионера, инвалида первой группы. Основной версией произошедшего стал поджог, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 21.09.17

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