Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

Москва оказалась на первом месте в списке российских регионов с наибольшим количеством преступлений, говорится в документе, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Так, за первое полугодие в Москве, несмотря на общее снижение показателей преступности, зарегистрировано 71961 преступление. Второе место заняла Московская область. В Подмосковье правоохранители зафиксировали 43668 преступлений. На третьем месте – Краснодарский край, четвертое заняла Челябинская область, пятое – Башкирия.

В десятке самых криминальных регионов России оказались Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Татарстан. Всего, по данным Генпрокуратуры, за полгода в стране зафиксировано более 1 млн 30 тыс. преступлений. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.09.17

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