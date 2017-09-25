Дочь вратаря хоккейной сборной СССР больше месяца жила с трупом отца в квартире

Советский хоккеист Виктор Толмачев умер от ножевых ранений в собственной квартире. В убийстве подозревают его дочь. По словам соседей, они больше месяца не видели пожилого спортсмена, а полицию вызвали, когда почувствовали трупный запах.

О гибели знаменитого хоккеиста стало известно накануне. Следователям пока не удалось установить, когда именно погиб пожилой мужчина, в материалах дела говорится, что смерть наступила «не позднее 22 сентября». По словам соседей, тело пролежало в квартире полтора месяца, пишет РЕН ТВ.

Поначалу жильцы дома, где проживал хоккеист, почувствовав в подъезде неприятный запах, посчитали, что в подвале погибло животное. Сотрудники управляющей компании труп не нашли.

Тревогу забила экс-супруга Толмачева, которая обратилась к участковому. Дочь спортсмена, проживавшая вместе с ним, не хотела впускать стража порядка в квартиру. Когда же полицейскому все же удалось прорваться, он обнаружил труп мужчины, завернутый в полиэтилен и тряпки. По словам очевидцев, окна в квартире были открыты, по всей видимости, женщина пыталась избавиться от запаха разложений.

По версии следствия, 55-летняя дочь мужчины нанесла ему два удара ножом область грудной клетки, от чего Толмачев скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемая задержана. Расследование продолжается.

Виктор Толмачев в период с 1958 по 1962 год выступал за СКА МВО (Калинин), затем – за московский ЦСКА (1963-1969) и воскресенский «Химик» (1970-1972). В составе ЦСКА пять раз становился чемпионом Советского Союза, дважды – серебряным призером турнира. В «Химике» выигрывал бронзовые награды. За сборную СССР Толмачев провел десять официальных игр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.17

В Керчи жгут живых бомжей: зафиксировано два случая – один летальный. / Обнаруживаются все новые пострадавшие от действий директора турфирмы «УралЕвроТур». / Свердловские полицейские обнаружили на свалке нелегальных гастарбайтеров (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»