Жительница Тывы до смерти залечила дочку облепихой

В Тыве местную жительницу подозревают в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери (ч.1 ст.109 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, сообщение о смерти в республиканской больнице 1,5-летней девочки от термического ожога поступило в правоохранительные органы Кызыла 22 августа.

По результатам доследственной проверки уголовное дело было возбуждено в отношении матери погибшей. По версии следствия, травму девочка получила вечером 09 августа в бане, расположенной на территории частного домовладения по месту проживания на улице Ленина в селе Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района.

Установлено, что женщина по неосторожности облила малолетнюю дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3 степени, общей площадью 60%. В течении недели, вплоть до 16 августа, женщина не обращалась в медицинские учреждения и лечила ребенка самостоятельно, втирая дочери в обожженные поверхности облепиховое масло.

16 августа мать все же обратилась за помощью к медикам, но, несмотря на их усилия, 22 августа девочка скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила от термического ожога 3 степени, обширных ожоговых ран, осложнившихся развитием ожоговой болезни, синдромом полиорганной недостаточности, двусторонней полисегментарной пневмонии, являющихся тяжким вредом здоровью

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 26.09.17

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