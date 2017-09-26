В Петербурге родители погибшей от СПИДа девочки пойдут под суд

Сотрудники следственных органов СКР по Санкт-Петербургу завершили доследственную проверку по факту наступления смерти 10-летней ВИЧ-инфицированной девочки. Смерть наступила 26 августа в детской больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Следователи выяснили, что девочку родила неустановленная мать, зараженная вирусом иммунодефицита. Ребенок находился с момента рождения на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

В возрасте 4-х лет ее удочерили. Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от врачей факт наличия у нее СПИДа. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее СПИД.ЦЕНТР сообщал, что родители девочки отказывались давать ей антиретровирусную терапию из религиозных соображений. По некоторым данным, глава семьи – православный священник, считал дочь абсолютно здоровой и отказывался от лечения. По решению суда ребенок был помещен в больницу в прошлом году, где получил необходимые препараты, однако по возвращении домой, родители прекратили давать дочери таблетки. В итоге ребенок попал в больницу в безнадежном состоянии и скончался 26 августа.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 26.09.17

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