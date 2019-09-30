В Петербурге сняли обвинение со священника, не лечившего дочь с ВИЧ

Уголовное дело в отношении супругов, которые не лечили приемную дочь с ВИЧ-инфекцией, было прекращено из-за истечения сроков давности.

Решение о прекращении уголовного дела принял Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Священника и его жену обвиняли в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты, подсудимые и государственный обвинитель не возражали против вердикта суда, передает портал 78.ru.

По данным следствия, девочку родила неустановленная мать, зараженная вирусом иммунодефицита. Ребенок находился с момента рождения на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

В возрасте 4-х лет ее удочерили. Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от врачей факт наличия у нее СПИДа. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 30.09.19

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