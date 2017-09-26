Под Костромой частный самолет упал в реку, пилот погиб

В Костромской области потерпел крушение одноместный легкомоторный самолет. По предварительным данным, жертвой авиакатастрофы стал пилот.

Сообщение о падении самолета поступило спасателям в 13.50, передает пресс-служба областного главка МЧС. Машина рухнула в реку Кешка в районе дамбы села Татарское Нерехтского района.

На месте происшествия тело пилота не обнаружили, пишут РИА «Новости». Вероятно, он ушел на дно вместе с самолетом. Других пострадавших в аварии нет.

Для ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 17 человек и пять единиц техники. Кроме того, к месту аварии выехали водолазы, которые будут поднимать самолет.

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

Кострома. Другие новости 26.09.17

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