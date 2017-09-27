В Испании задержали 11 членов «русской мафии» по подозрению в отмывании 30 млн евро

В испанской провинции Малага задержаны 11 граждан России. Правоохранители подозревают россиян в связях с русской мафией и полагают, что в Испании они отмыли не менее 30 млн евро, нелегально полученных и вывезенных из РФ.

По данным Гражданской Гвардии Испании, задержанные имеют отношение к Солнцевской и Измайловской преступным группировкам, передает РИА «Новости». Расследование в отношении участников этих ОПГ началось еще четыре года назад. Примечательно, что в России эти преступные организации находятся в противостоянии, тогда как в Испании они сотрудничают между собой.

По версии следствия, злоумышленники создали целую систему по отмыванию денег, полученных незаконным путем. В схеме участвуют футбольный клуб «Марбелья» и гольф-клуб Dama de noche в Марбелье, чей владелец Александр Гринберг также был задержан.

Кроме того, полицейские взяли под стражу директора сети гостиниц Арнольда Тамма (Спиваковского), который, по данным испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем, того в свою очередь разыскивает ФБР.

Среди задержанных и Олег Кузнецов, ранее купивший в Испании компанию по производству бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas, которая находилась на грани банкротства. Следователи полагают, что предприятие также использовалось для отмывания денег.

Суд, на котором решится дальнейшая судьба россиян, состоится в Малаге 29 сентября.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 27.09.17

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