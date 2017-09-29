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Скандалы и происшествия

Российские силовики обезвредили сеть поставки оружия из Украины

Российские силовики обезвредили сеть поставки оружия из Украины

Силам ФСБ и МВД удалось пресечь деятельность групп и лиц, которые причастны к организации каналов поставок в незаконный оборот оружия. Как сообщили в ЦОС ФСБ РФ подпольные оружейники развернули работу в 21 регионе России.

Обыски состоялись у 62 граждан в 21 регионе РФ. В ФСБ уточнили, что все они причастны к приобретению, изготовлению вооружения и его незаконным поставкам с территории Украины, передает РИА «Новости».

В результате предпринятых действий из незаконного оборота оперативники смогли изъять ручной пулемет «Калашникова», 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер. В том числе были обнаружены приспособления для бесшумной стрельбы, гранаты и комплектующие для изготовления оружия. Всего изъята 181 единица огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства.

Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению преступных связей задержанных. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.09.17

В Екатеринбурге «заминировали» правительство, резиденцию губернатора, исполком ЕР и два министерства. / ФСБ ликвидировала мощный канал поставок украинского оружия в РФ. / На крымской границе поймали украинца, скрывшегося с места тяжёлого ДТП в Армянске.

© 2017, РИА «Новый День»

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