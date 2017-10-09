Открытый огонь в ТЦ на МКАДе ликвидирован, причину пожара установит экспертиза

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в торговом центре «Синдика» в Москве. Причину пожара, которому была присвоена третья категория сложности, установят криминалистические лаборатории после того, как возгорание будет полностью потушено. Об этом заявил начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Торговый центр, расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Из здания эвакуировали около трех тысяч человек. Общая площадь пожара составила 55 тысяч кв. м. Ситуация осложнилась обрушением кровли, локализовать пламя огнеборцам удалось только к 23:00, отмечает пресс-служба главка МЧС.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась троим пострадавшим, один из них был госпитализирован. У всех интоксикация от угарного газа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В тушении пожара МЧС применило все имеющиеся средства: для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции, привлечены вертолеты Московского авиационного спасательного центра, задействованы специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники, автолестницы, пожарные автоцистерны. В общей сложности в ликвидации возгорания принимали участие более 350 человек и свыше 180 единиц техники.

«Сложность тушения пожара заключалась именно в том, что не было перегородок, и вот эти вот маленькие так называемые бутики осложняли работу спасателей и пожарных», – отметил Полетыкин.

Причину пожара установят специалисты криминалистических лабораторий МЧС России. Криминалисты приступят к работе после того, как пламя будет ликвидировано полностью. Ранее сообщалось, что одной из версий возникновения возгорания является поджог.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от ЧП составит не менее пяти млрд рублей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.10.17

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