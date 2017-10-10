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Скандалы и происшествия

При взлете в Сирии потерпел крушение российский Су-24, оба летчика погибли

При взлете в Сирии потерпел крушение российский Су-24, оба летчика погибли
Фото: mil.ru

Российский бомбардировщик Су-24 разбился при взлете на сирийском аэродроме Хмеймим утром 10 октября, сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, самолет во время разгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Оба летчика не успели катапультироваться и погибли, отметили в Минобороны.

Катастрофа не привела к разрушениям на земле. Причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета.

Отмечается, что Су-24 разбился при вылете на боевое задание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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