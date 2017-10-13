В Чите школьники избили девочку и выложили видео в Сеть

В Забайкалье сотрудники полиции организовали доследственную проверку по факту избиения школьницы подростками в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. «Проверка возбуждена после появления в интернете видеозаписи с избиением, трое подозреваемых доставлены в отдел полиции, устанавливаются остальные участники конфликта», – приводит «Интерфакс» слова представителя полицейского главка.

По данным МВД, школьнице оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Конфликт произошел из-за неприязненных отношений, сложившихся между ученицей одной из городских школ и другими подростками.

Чита, Иван Гридин

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