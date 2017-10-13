Избиением школьницы в Чите заинтересовались следователи СКР

Следователи СКР организовали в Чите доследственную проверку по информации об избиении несовершеннолетней девушки, которая была опубликована в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. Как писал «Новый День», в одной из социальных сетей был опубликован видеоролик, на котором подростки избивают школьницу. Это и стало поводом для проверки.

По данному факту исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки. Следователи уже приступили к изучению данных об избиении девушки, распространённые в интернете. В ближайшее время они выяснят, соответствуют ли опубликованные данные действительности. Будут установлены и опрошены все участники инцидента, выяснены другие обстоятельства. После детального установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение.

По словам начальника пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю Ларисы Ивановой, в стычке пострадала девятиклассница. «Между группой подростков произошла ссора, в ходе которой избили 15-летнюю девочку, учащуюся в одной из школ города Читы в девятом классе. В результате девочка обратилась в медучреждение. Медики констатировали ссадины и ушибы. Госпитализация не потребовалась», – приводит ее слова «РенТВ».

Лариса Иванова также рассказала, что в избиении школьницы принимали участие пять-шесть подростков. Правоохранители уже установили трех участников драки, в числе которых оказалась и зачинщица конфликта.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 13.10.17

В понедельник начнется суд над водителем, в пьяном виде насмерть сбившим двух девочек. / Ученые назвали новость о «ядовитом облаке» фейком. МЧС собирает экстренный брифинг. / Инсталляцию священника из надгробий сломал главный архитектор города. В деле разбирается полиция. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»