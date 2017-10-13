Мошенники научились воровать деньги с карт при помощи Viber

Злоумышленники нашли способ получить доступ к банковским картам граждан через мессенджер Viber. Для этого мошенники представляются сотрудниками банка ВТБ 24. Об этом заявили специалисты Hi-Tech Mail.Ru.

Преступники высылают пользователю Viber сообщение от лица «VTB24». В нем они сообщают, что по его карте была произведена денежная операция, которой на самом деле не было. Чтобы разрешить ситуацию мошенники предлагают позвонить по указанному в сообщении номеру якобы финансовой службы безопасности банка, который на самом деле принадлежит преступникам.

В ходе беседы злоумышленники просят клиента назвать номер и код CVV2 карты для идентификации клиента (конфиденциальная информация, разглашать которую нельзя). Специалисты также отмечают, что аналогичную схему мошенники использовали, представляясь работниками Сбербанка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

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