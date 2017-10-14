«Хотела найти контакт с детьми»: омбудсмен заступилась за учительницу, показавшую ученикам ужастик «Оно»

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вступилась за учительницу, показавшую на уроке фильм ужасов «Оно». По мнению омбудсмена, маркировка ленты «18+» носит рекомендательный характер, и педагог вправе под свою ответственность демонстрировать подобный фильм на уроке.

«Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм «Оно» учащимся восьмого класса… Она хотела найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы, – приводит слова чиновницы «Интерфакс». – Я и сама люблю Стивена Кинга».

Омбудсмен также выразила сожаление, что из-за этого инцидента учительнице пришлось уволиться после того, как на нее поступила жалоба. «Никаких репрессий в отношении нее нет. Уверена, что она без проблем трудоустроится в другую школу», – добавила Мишонова.

Ранее СМИ сообщили, что учительницу одной из школ Балашихи уволили после того, как она показала девятиклассникам фильм «Оно» на уроке. Речь идет о школе №15 в микрорайоне Железнодорожный, передает РИАМО. Мать одной из учениц сообщила на подмосковном интернет-форуме, что 10 октября на уроке учитель Гульнара Королёва «вместо того, чтобы преподавать русский язык, просто включила ученикам фильм ужасов». «Где это видано, вместо того, чтобы учить наших детей в школе, им просто калечат психику?», – возмутилась женщина. Она призвала уволить педагога.

По данным источника «Комсомольской правды», запись ужастика в школу принес один из учеников и вместе с другими подростками уговорил учительницу показать им «Оно».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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