На Пхукете трех туристов из России унесло в океан

На пляже острова Пхукет в Таиланде трех россиян унесло волнами в океан. По данным The Phuket news, их вытащили из воды гулявшие вдоль пляжа иностранные туристы. Двое пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел сегодня утром на пляже Найтон. Туристы находились в 200 метрах от берега, когда поднялись сильные волны и их начало относить в океан. Россияне стали тонуть, поскольку были без спасательных жилетов. В этот момент их заметили другие туристы, находившиеся на берегу, и вытащили из воды. Двоих спасенных российских граждан доставили в больницу, третьему помощь врачей не понадобилась.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 14.10.17

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