Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 октября 2017, 18:47 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

На Пхукете трех туристов из России унесло в океан

На Пхукете трех туристов из России унесло в океан
Фото: Николай Лебедев

На пляже острова Пхукет в Таиланде трех россиян унесло волнами в океан. По данным The Phuket news, их вытащили из воды гулявшие вдоль пляжа иностранные туристы. Двое пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел сегодня утром на пляже Найтон. Туристы находились в 200 метрах от берега, когда поднялись сильные волны и их начало относить в океан. Россияне стали тонуть, поскольку были без спасательных жилетов. В этот момент их заметили другие туристы, находившиеся на берегу, и вытащили из воды. Двоих спасенных российских граждан доставили в больницу, третьему помощь врачей не понадобилась.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 14.10.17

«Хотела найти контакт с детьми»: омбудсмен заступилась за учительницу, показавшую ученикам ужастик «Оно». / «Райффайзенбанк» «заминирован»: все отделения в России эвакуированы. / Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

В Екатеринбурге из торгового центра эвакуируют людей и кошек

«Хотела найти контакт с детьми»: омбудсмен заступилась за учительницу, показавшую ученикам ужастик «Оно»

Москва /

«Райффайзенбанк» «заминирован»: все отделения в России эвакуированы

Москва /

Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу

Россияне забраковали новую 2000-рублевую купюру: на банкноте серьезная ошибка

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости