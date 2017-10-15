В новой Москве поймали рецидивиста, заколовшего парикмахера шампуром за плохую стрижку

Полицейские задержали в новой Москве мужчину, заколовшего 24-летнего парикмахера из Узбекистана шампуром за плохую стрижку. Преступление, получившее общественный резонанс после публикации в соцсетях видео с камеры наблюдения, было раскрыто по горячим следам.

По данным газеты «Московский Комсомолец», убийство произошло в поселке Первомайское в пятницу, 13 октября, около 17:30. Подозреваемого задержали в тот же вечер в соседнем Троицке. Им оказался 26-летний житель райцентра в Кировской области. Он ранее был дважды судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый во время допроса признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде ареста, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее сенатор Антон Беляков опубликовал видео в своем Facebook, на котором запечатлено нападение на парикмахера.

По данным члена Совфеда, жертвой оказался парикмахер-гастарбайтер из Узбекистана Дастан Адеханов, к которому недовольный стрижкой за 200 рублей клиент пришел на следующий день выяснять отношения. Мужчина попросил исправить стрижку, однако результат его также не устроил. В результате он вытащил парикмахера на улицу и нанес ему шампуром три удара в сердце, сообщил Беляков.

«Парень не защищался. Прохожие… не вмешивались. Убийца, отойдя на несколько метров от жертвы, обернулся и, увидев, что парень ещё жив, вернулся, чтобы добить. Молодой человек, получив смертельное ранение, приподнялся на несколько секунд, после чего скончался, не дождавшись скорой помощи», – описывает произошедшее сенатор. Убийца беспрепятственно покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении. «Его никто даже не пытался задержать», – добавил Беляков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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