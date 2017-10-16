Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 13:09 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Пермском крае горит шахта, идет эвакуация

В Пермском крае горит шахта, идет эвакуация

На шахте «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского краю возник пожар, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 12:38 местного времени. На место выехали пожарные, сотрудники полиции, врачи скорой помощи, работники электрических сетей. В настоящее время проводится эвакуация рабочих их шахты. В МЧС отметили, что «жизни и здоровью людей ничего не угрожает».

По данным экстренных служб, из шахты выведены на поверхность 170 человек. Всего под землей находились 297 человек, уточняет ТАСС.

По данным источника, на шахте на глубине 400 метров вспыхнуло демонтируемое оборудование. Отмечается, что возгорание локализовано и отсечено от рабочей части забоя, передает «Интерфакс». Уточняется, что энергоснабжение шахты и вентиляция не нарушены.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 16.10.17

Павленский поджег ограду Банка Франции и призвал к мировой революции. / Коляду выселили из московского театра (ФОТО). / Убийца из Нягани отправится в колонию особого режима на 15 лет и 6 месяцев.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

В городе появился частный извозчик, который грабит своих пассажиров. Слух дня

В мире /

Павленский поджег ограду Банка Франции и призвал к мировой революции

Екатеринбург /

Коляду выселили из московского театра (ФОТО)

Югра /

Убийца из Нягани отправится в колонию особого режима на 15 лет и 6 месяцев

Челябинск /

В больнице Магнитогорска погиб младенец

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости