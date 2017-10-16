В Пермском крае горит шахта, идет эвакуация

На шахте «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского краю возник пожар, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 12:38 местного времени. На место выехали пожарные, сотрудники полиции, врачи скорой помощи, работники электрических сетей. В настоящее время проводится эвакуация рабочих их шахты. В МЧС отметили, что «жизни и здоровью людей ничего не угрожает».

По данным экстренных служб, из шахты выведены на поверхность 170 человек. Всего под землей находились 297 человек, уточняет ТАСС.

По данным источника, на шахте на глубине 400 метров вспыхнуло демонтируемое оборудование. Отмечается, что возгорание локализовано и отсечено от рабочей части забоя, передает «Интерфакс». Уточняется, что энергоснабжение шахты и вентиляция не нарушены.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 16.10.17

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