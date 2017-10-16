Пожар на шахте «Уралкалия» потушен, эвакуировано около 290 человек

Пожар на шахте «Уралкалия» в Пермском крае ликвидирован, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Из шахты было эвакуировано около 290 человек. Обошлось без пострадавших.

Сообщение о возгорании на руднике на глубине 400 метров поступило спасателям в 12:38 по местному времени (10:38 мск). На момент происшествия в шахте находилось 297 человек. В течение двух часов почти все они были выведены на поверхность. Для обслуживания лифтов в шахте остались 9 рабочих и медработник. Они находятся в безопасной зоне, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

По предварительным данным, в шахте горело демонтированное оборудование на площади 15 квадратных метров. К настоящему времени пожар потушен, проводится вентиляция выработки. В ближайшее время работа рудника будет возобновлена, отметили в МЧС.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 16.10.17

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