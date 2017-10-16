Москвичке прострелили голову за пьянку на детской площадке

Жительнице Москвы выстрелили в голову за распитие спиртного на детской площадке.
Инцидент произошел вечером 13 октября на улице Пришвина на северо-востоке столицы. Компания молодежи распивала алкоголь в общественном месте – на детской площадке, что запрещено законом, сообщает «Рен ТВ». Неожиданно раздались выстрелы в сторону выпивающих. В результате стрельбы 21-летняя девушка получила ранение в голову.
Пострадавшая была доставлена в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в полицейском главке.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 16.10.17
Свердловский облсуд поставил точку в деле блогера Соколовского: пересмотра приговора не будет. / В Севастополе на глазах у прохожих душили ребенка. / Задержан ещё один участник банды жестоких серийных грабителей. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»