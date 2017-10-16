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Понедельник, 16 октября 2017, 18:15 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Москвичке прострелили голову за пьянку на детской площадке

Москвичке прострелили голову за пьянку на детской площадке

Жительнице Москвы выстрелили в голову за распитие спиртного на детской площадке.

Инцидент произошел вечером 13 октября на улице Пришвина на северо-востоке столицы. Компания молодежи распивала алкоголь в общественном месте – на детской площадке, что запрещено законом, сообщает «Рен ТВ». Неожиданно раздались выстрелы в сторону выпивающих. В результате стрельбы 21-летняя девушка получила ранение в голову.

Пострадавшая была доставлена в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в полицейском главке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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