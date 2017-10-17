В России появился новый способ кражи денег с мобильников и карт

В России мошенники научились звонить за счет абонентов сотовых компаний. Они представляются техническим персоналом провайдера и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. Таким образом они получают доступ доступ к SIM-карте и мобильному банку. Это позволяет им звонить за счет пользователей и уводить деньги с их банковских счетов, пишут «Известия», со ссылкой на источник в Сбербанке.

По оценкам экспертов, ущерб от новой схемы составил 10-15 млн рублей. Специалисты по кибербезопасности уверены, что новая схема будет «работать» около года, а главной группой риска являются пенсионеры. В Сбербанке пояснили, что мошенники просят граждан набрать на телефоне #90 или #09. В итоге злоумышленники получают доступ к SIM-карте и мобильному банку и могут вывести все средства. Чтобы избежать этого, нужно немедленно заканчивать разговор с «провайдерами» или «инженерами», нажав клавишу отбоя.

Эксперты предупреждают, если клиент не оставлял никаких заявок на консультацию по техническим вопросам в сотовой компании, звонки «инженеров» или «провайдеров» без повода должны вызывать подозрение. Эксперты предупредили, что мошенники могут представиться по телефону кем угодно – дальним родственником, сотрудником органов охраны правопорядка и т.д. – и попросить срочно перевести деньги, оплатить несуществующий штраф, вернуть мобильный перевод денег, отправленный только что по ошибке.

Москва, Иван Гридин

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