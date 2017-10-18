Суд отправил Павленского в психушку после поджога Банка Франции

Суд отправил скандального художника-акциониста Петра Павленского, который ранее поджег Банк Франции, на лечение в психиатрическую больницу полиции Парижа, пишет Le Figaro.

Отмечается, суд снял с Павленского арест, оценив его поведение, но оставил его гражданскую жену Оксану Шалыгину под стражей. Их обвиняют в «умышленном уничтожении имущества путем поджога». Расследованием происшествия занимается парижская прокуратура.

Как сообщал «Новый День», в ночь на понедельник, 16 октября, Павленский поджег фасад здания Банка Франции. Он объяснил свои действия желанием разжечь мировую революцию. Французы, разгневанные поступком Павленского, потребовали депортировать его обратно в Россию.

Акционист покинул Россию вместе с Шалыгиной и двумя детьми в январе этого года. Это произошло после того как актриса Анастасия Слонина обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Позже, в мае он получил политическое убежище во Франции. В сентябре в интервью Deutsche Welle Павленский рассказал, что «захватил» дом в Париже. Также СМИ сообщали, что Павленский нигде не работает во Франции. Живет в заброшенных домах, а продукты ворует в магазинах.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 18.10.17

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