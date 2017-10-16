Разгневанные выходкой Павленского французы потребовали его депортации

Французы оказались разгневаны поджогом национального банка в Париже, который осуществил художник Петр Павленский, и потребовали депортировать его обратно в Россию. Волна негодования захлестнула социальные сети.

«Нужно немедленно вернуть этого сумасшедшего обратно Владимиру [Путину]», – написал в Twitter @L_EMPALEUR2. «Мне надоело, что мы принимаем в страну всяких психов», – написал пользователь с ником Allons enfants в комментариях под заметкой о поджоге на портале Fdesouche.

Другие пользователи посетовали на «благодарность» российского художника, получившего во Франции политическое убежище. Нашлось немало и тех, кто счел Павленского психически больным. В Twitter тем временем появились фото и видео с места происшествия. Банк закрыт, возле него дежурят вооруженные автоматическим оружием полицейские, передает «Лента.ру».

Отметим, что в кредитно-финансовом учреждении отметили, что банк возобновит работу после окончания ремонта. «Филиал банка пострадал, входная дверь была повреждена, банк не будет работать до окончания ремонта», – сообщили в Банке Франции. Кроме того, банк подаст жалобу на Павленского за поджог. В какую инстанцию будет направлена жалоба, не уточняется.

Как передает РБК, в префектуре парижской полиции рассказали, что после поджога сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек. «Они нанесли вред имуществу, их доставили в полицейский участок. Другой информации нет», – сообщили в полиции, не уточнив фамилии задержанных. По данным La Libre, полиция задержала Павленского и его супругу Оксану Шалыгину.

Как писал «Новый День», силовики задержали в Париже художника-акциониста Петра Павленского. Основанием стал совершенный им поджог фасада здания Банка Франции. Об этом на своей странице в Twitter рассказала снимавшая данную акцию фотограф Капюсин Анри. Она назвала акцию «мировым пожаром революций». Задержание художника состоялось в ночь на понедельник, в 4:10 по парижскому времени.

В 2016 году Павленский был приговорен к штрафу за поджог входной двери в здание ФСБ на Лубянке. Павленский покинул Россию в январе вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. Это произошло после того как актриса Слонина обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Позже, в мае он получил политическое убежище во Франции. В сентябре в интервью Deutsche Welle Павленский рассказал, что «захватил» дом в Париже.

Также СМИ сообщали, что Павленский нигде не работает во Франции. Живет в заброшенных домах, а продукты ворует в магазинах, что не является проблемой, так как у продавцов и охранников «белые люди не вызывают подозрений».

Петр Павленский известен акциями политического самоистязания. Во время процесса по делу Pussy Riot он зашивал себе рот. В следующие годы он резал себе уши, сидя на заборе психиатрической клиники, лежал голым и закутанным в колючую проволоку перед зданиями силовых ведомств, прибивал собственные половые органы к брусчатке Красной Площади.

В 2016 году Павленский стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела «За креативный протест». Но фонд Human Rights Foundation отменил решение о присуждении премии – после того, как Павленский публично заявил, что перечислит 42 тысячи долларов премиальных осужденной в 2014 году группе, известной как «приморские партизаны».

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 16.10.17

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