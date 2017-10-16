Павленский поджег ограду Банка Франции и призвал к мировой революции

Силовики задержали в Париже художника-акциониста Петра Павленского. Основанием стал совершенный им поджог ограды у здания Банка Франции. Об этом на своей странице в Twitter рассказала снимавшая данную акцию фотограф Капюсин Анри. Она назвала акцию «мировым пожаром революций». Задержание художника состоялось в ночь на понедельник, в 4:10 по парижскому времени.

Фотограф Марк Шомей в свою очередь сообщил, что в акции также участвовала женщина. В коммюнике для СМИ акционисты заявили, что выступают против банкиров, которые заняли место монархов в современном мире, и призывают к Великой французской революции, пишут «Ведомости».

Как писал «Новый День», в 2016 году Павленский был приговорен к штрафу за поджог входной двери в здание ФСБ на Лубянке. Павленский покинул Россию в январе вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. Это произошло после того как актриса Слонина обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Позже, в мае он получил политическое убежище во Франции. В сентябре в интервью Deutsche Welle Павленский рассказал, что «захватил» дом в Париже.

Также СМИ сообщали, что Павленский нигде не работает во Франции. Живет в заброшенных домах, а продукты ворует в магазинах, что не является проблемой, так как у продавцов и охранников «белые люди не вызывают подозрений».

Петр Павленский известен акциями политического самоистязания. Во время процесса по делу Pussy Riot он зашивал себе рот. В следующие годы он резал себе уши, сидя на заборе психиатрической клиники, лежал голым и закутанным в колючую проволоку перед зданиями силовых ведомств, прибивал собственные половые органы к брусчатке Красной Площади.

В 2016 году Павленский стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела «За креативный протест». Но фонд Human Rights Foundation отменил решение о присуждении премии – после того, как Павленский публично заявил, что перечислит 42 тысячи долларов премиальных осужденной в 2014 году группе, известной как «приморские партизаны».

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 16.10.17

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