Акционист Павленский сбежал во Францию от обвинений в изнасиловании / Жертвами нападений и изнасилования стали актер и актриса «Театра.doc»

Публикации за 16.01.17

Акционист Павленский, получивший известность прибитыми к брусчатке Красной площади тестикулами и поджогом дверей ФСБ на Лубянке, сбежал с семьей во Францию. Там он с гражданской супругой и двумя детьми хочет просить политическое убежище. Павленский скрылся от уголовных дел об избиении актера «Театра.doc» и попытке изнасилования подруги избитого.

Телеканал «Дождь» сообщил со слов Павленского, что в декабре одна из актрис Театра.doc написала в полицию заявление о насильственных действиях сексуального характера. 14 декабря, после того, как Павленский вернулся в Москву из Варшавы, его вместе с гражданской женой встретили следователи в «Шереметьево» и отвезли на допрос. По словам Павленского, после семичасового разговора со следователем их отпустили домой, обязав явиться по первому вызову правоохранителей.

После допроса Павленский вместе с женой Шалыгиной и их двумя детьми 6 и 9 лет уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию. Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила журналистам, что сейчас идет доследственная проверка, уголовные дела еще не возбуждались. Проверку ведет Следственное управление по Южному административному округу Москвы. Адвокат Павленского упомянула, что она и ее подзащитные воспользовались тем, что по заявлениям жертв насилия возбуждается не больше, чем одно дело на десять обращений.

Павленский отрицает изнасилование или попытку изнасилования актрисы, хотя признал, что знаком с ней и она была у него дома 4 декабря, после чего обратилась в полицию. Зато изданию «Медуза» признал, что была драка с актером, который был молодым человеком актрисы.

Как рассказал Павленский «Медузе», актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина жаловалась, что «этот человек ее душит, избивает, бьет головой об ванну». Художник утверждает, что актер затем начал угрожать ему.

«Когда мы встретились, он начал провоцировать драку, и у нас произошел какой-то конфликт. С этим человеком была драка. Я был один. Вокруг там был кто-то еще, актеры Театра.doc», – рассказал Павленский.

Режиссер Театр.doc Всеволод Лисовский в комментариях «Новой газете» сообщил, что в отношении Петра Павленского проводится проверка по сразу двум статьям Уголовного кодекса.

«Одного нашего актера Петр Павленский с женой и группой товарищей избили. Он встречался с нашей актрисой. Актеру показалось, что Павленский и его соратница оказывают ей знаки внимания. Он хотел узнать почему. В ходе переписки, абсолютно гопнической, они с Павленским договорились о встрече. Подъехала машина, из нее вышли четыре человека и стали избивать этого актера. У нас есть запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как его валят на землю и избивают ногами», – рассказал Лисовский.

Режиссер пояснил, что после того, как актриса Анастасия Слонина рассталась с актером, которого избил Павленский, акционист и его гражданская жена позвонили ей, пригласили к себе в гости. «Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилось эта история в декабре» – пояснил Лисовский.

Павленский отрицает обвинения в попытке изнасилования и утверждает, что его бегство за границу – от желания спасти детей, чтобы их не отобрали у него и сожительницы Шалыгиной в случае ареста их обоих. Какое отношение имеет сама Шалыгина к попытке изнасилования актрисы и почему 14 декабря следователи допрашивали не только Павленского, но и его сожительницу, акционист не пояснил.

Зато Павленский обвинил жертву нападения в том, что она – полицейский провокатор: «Все знали, что у нас с Оксаной свободные отношения, мы не признаем институт брака, и решили по этому ударить. Я не могу сказать, как долго Слонина сотрудничает с полицией, и какую выгоду она для себя искала».

Директор Театра.doc Елена Гремина в Facebook напомнила, что Павленский будет не первой творческой личностью, развлекавшейся насилием и получившей за это соответствующее наказание:

«На видео с камер наблюдения человек, который пять или шести раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти – Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого – никакого отношения не имеет. Так бывает. Кажется, Илья Трушевский тоже получал премии как художник. А Чарли Мэнсон тоже харизматик».

Напомним, в 2011 году набиравший популярность как современный художник и чуть ли не «надежда русского искусства» Илья Трушевский, работавший с куратором от движения «Наши», получил пять лет колонии общего режима за групповое изнасилование восемнадцатилетней студентки МГУ. Еще за это изнасилование он получил премию «Моральная поддержка» от арт-центра «Винзавод».

Петр Павленский известен акциями политического самоистязания. Во время процесса по делу Pussy Riot он зашивал себе рот. В следующие годы он резал себе уши, сидя на заборе психиатрической клиники, лежал голым и закутанным в колючую проволоку перед зданиями силовых ведомств, прибивал тестикулы к брусчатке Красной Площади. Последним его перфомансом был поджог дверей здания ФСБ. Суд над собой он превратил в фарс. Например, он нанимал в свидетелей проституток, которые приходили в суд в «боевых нарядах» и требовали у судьи покарать Павленского. В итоге его дело с вандализма было переквалифицировано в «уничтожение культурных ценностей» и Павленский получил свободу вместе с обязательством выплатить штраф государству и возместить ущерб ФСБ общей суммой почти в миллион рублей. В прошлом году Павленский стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела «За креативный протест». Но фонд Human Rights Foundation отменил решение о присуждении премии – после того, как Павленский публично заявил, что перечислит 42 тысячи долларов премиальных осужденной в 2014 году группе исламофашистов, известной как «приморские партизаны».

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 16.01.17

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