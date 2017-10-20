Экс-глава Новосибирской области отделался условным сроком за превышение полномочий

Суд приговорил к условному наказанию бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, признанного виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка в центре Новосибирска. Центральный районный суд Новосибирска дал экс-главе региона три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, в течение трех лет Юрченко запрещено занимать должности госслужбы. Сторона обвинения просила суд приговорить бывшего губернатора к реальному сроку – четырем годам лишения свободы в колонии.

Согласно материалам суда и следствия, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент должность первого вице-губернатора Юрченко «были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц ввиду ограничения их права на участие в аукционе и приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного в городе Новосибирске», говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Речь идет об отмене аукциона по приобретению земельного участка в центре Новосибирске и дальнейшей продаже участка коммерческой организации по заниженной цене. Первоначально ущерб от этих действий оценили в 14,1 млн рублей неполученного дохода от продажи участка земли. Однако позже суд исключил из обвинения эту сумму, поскольку аукцион по его продаже так и не состоялся. Суд установил, что в результате действий Юрченко был причинен ущерб ОАО «ГазТрансКом» на сумму 135 тысяч рублей.

Защита Юрченко настаивала на оправдательном приговоре за отсутствием состава преступления. Адвокат экс-чиновника подчеркивал, что отмена аукциона позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области, передает «Интерфакс».

Будут ли прокуратура и адвокаты экс-губернатора обжаловать приговор, пока не сообщается.

Гособвинитель Константин Наумкин заявил журналистам, что в целом сторона обвинения удовлетворена судебным вердиктом, но посетовал на то, что «суд исключил из приговора два момента, на которых настаивало обвинение – ущерб в размере более 14 млн рублей и реальное лишение свободы». Он уточнил, что решение об обжаловании будет приниматься после изучения текста приговора.

Напомним, что в марте 2014 года Юрченко был уволен с поста главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия». В мае в отношении него возбудили уголовное дело по статье «халатность», но его закрыли. В августе его обвинили в превышении полномочий.

Стоит отметить, что против Юрченко в сентябре 2014 года было возбуждено еще одно уголовное дело о превышении полномочий при переводе территории бывшего военного полигона, находившегося в федеральной собственности, в категорию земель сельскохозяйственного назначения. В феврале этого дела дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День

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