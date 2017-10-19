Суд: Экс-глава Новосибирской области виновен в превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска признал экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий. В марте 2014 года Василий Юрченко был уволен с поста главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия». В мае в отношении него возбудили возбудили уголовное дело по статье «халатность», но его закрыли. В августе его обвинили в превышении полномочий.

По версии следствия, Юрченко своими действиями нанес вред принадлежавшему Новосибирской области ОАО «ГазТрансКом», из-за чего компания недополучила доход в размере не менее 14 млн рублей. «Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление», – сказала судья Алла Веселых, оглашая приговор, передает РИА «Новости».

По словам судьи, бывший губернатор действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб компании «ГазТрансКом» и неопределенному кругу лиц, «совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий», дав письменное указание директору «ГазТрансКома» отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией.

Следствие считает, что в мае 2010 года Юрченко, будучи вице-губернатором, распорядился отменить аукцион по продаже участка на Чаплыгина, 54. Около ста лет назад на этом месте были построены деревянные бараки, в которых долгое время располагалось отделение новосибирского кожвендиспансера. В 2005 года постройки решили снести, а на их месте построить фешенебельный отель.

Застройшик нашелся быстро, пишет «РГ». Сносить бараки стали уже в 2006 году. Но и по прошествии нескольких лет участок так и не был застроен и зарос. Было решено устроить аукцион по продаже земли. По экспертным оценкам земельный участок в центре города стоил не менее 37 млн рублей. Однако внезапно аукцион был отменен, а участок продан компании «Тактика», которая с 2006 года «строила» на Чаплыгина гостиницу. При этом земля отошла компании за 22,7 млн рублей.

Следователи считают, что Юрченко причастен к этой сомнительной операции. По словам одного из основных свидетелей обвинения, руководителя территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олега Галлямова, Юрченко вызывал его к себе и лично распорядился снять участок с торгов и продать его «Тактике». Сделать это Галлямов, по его словам, отказался, и тогдашний вице-губернатор пообещал уладить все другим путем.

Участок числился за ОАО «ГазТрансКом», единственным акционером которого является Новосибирская область. Директор этого предприятия Павел Шарапов якобы получил письменное распоряжение Юрченко об адресной продаже земли. В результате невыгодной сделки «ГазТрансКом», а значит и регион в целом, потерял как минимум 14 млн рублей. Точную сумму убытков назвать сложно, ведь если бы аукцион состоялся, неизвестно до какой цифры торговались бы желающие купить участок. По словам свидетелей, ряд новосибирских предпринимателей готовы были выложить на торгах более ста миллионов рублей.

Адвокаты экс-губернатора и он сам рассчитывали на оправдательный приговор, поскольку, по их версии, подсудимый не совершал преступления. Выступая с последним словом, Юрченко заявил, что считает дело в отношении него сфальсифицированным, а его вину бездоказательной. Обвинение, по его словам, «зиждется на предположениях и домыслах».

Мера наказания станет известна позже. Как сообщала «РГ», сторона обвинения требует для бывшего чиновника реального срока – четыре года колонии общего режима.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 19.10.17

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